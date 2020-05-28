МВС Німеччини заявляє про зростання кількості політично мотивованих злочинів

Міністерство внутрішніх справ ФРН висловлює занепокоєння у зв’язку зі зростанням кількость політично мотивованих злочинів у країні.

Про це заявив очільник МВС Німеччини Горст Зеєгофер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми з занепокоєнням спостерігаємо тенденцію до збільшення кількості політично мотивованих злочинів», - зазначив він.

За даними відомства, за минулий рік кількість таких правопорушень зросла на 14% - до 41 177. При цьому кількість нападів на чиновників та депутатів різних рівнів зросла на третину - до 1674.

Більше половини злочинів, що класифікуються як політичні, були скоєні правими екстремістами. Зокрема, кількість злочинних проявів ісламофобського спрямування зросла на 4,4% - до 950, а правопорушень на підґрунті антисемітизму - на 13%, до 2032. В обох випадках 9 з 10 злочинів скоєні правими радикалами.

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Міністр внутрішніх справ Тюрингії, який очолює Спілку голів МВС німецьких земель, Георг Маєр наголосив, що такому зростанню сприяють ксенофобія, протистояння між правими та лівими радикалами, «розігрітий політичний клімат» і поляризація суспільства. За його словами, «те, що ми переживаємо зараз, є абсолютно новим виміром» з погляду правоекстремістської загрози суспільству.

Водночас, як наголошується, кількість злочинів, скоєних ісламістами, зменшилася на чверть - торік було зафіксовано 425 таких випадків. Утім, попереджають політики й силовики, Німеччина залишається однією з цілей терористів.