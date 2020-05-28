У Британії за добу зафіксували понад 400 смертей від COVID-19

У Британії за добу зафіксували понад 400 смертей від COVID-19

Інфографіка
Укрінформ
Протягом минулої доби у Сполученому Королівстві внаслідок зараження коронавірусом померли 412 осіб, загальна кількість летальних випадків, пов'язаних із COVID-19, сягнула 37 460.

Про це у Twitter повідомив британський Департамент охорони здоров'я та соціального захисту.

Згідно з останніми урядовими даними, впродовж минулої доби коронавірус виявили у 2013 британців, а загальна кількість підтверджених випадків захворювання становить 267 240.

Також зазначається, що від початку епідемії у Британії проведено 3 798 490 тестувань на коронавірусну інфекцію.

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За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищує 5,73 млн, з них понад 354 тис. летальних. Одужали більш як 2,46 млн пацієнтів.

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