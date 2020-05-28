У Британії за добу зафіксували понад 400 смертей від COVID-19

Протягом минулої доби у Сполученому Королівстві внаслідок зараження коронавірусом померли 412 осіб, загальна кількість летальних випадків, пов'язаних із COVID-19, сягнула 37 460.

Про це у Twitter повідомив британський Департамент охорони здоров'я та соціального захисту.

Згідно з останніми урядовими даними, впродовж минулої доби коронавірус виявили у 2013 британців, а загальна кількість підтверджених випадків захворювання становить 267 240.

As of 9am 27 May, there have been 3,798,490 tests, with 117,013 tests on 26 May.



267,240 people have tested positive.



As of 5pm on 26 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 37,460 have sadly died. pic.twitter.com/BeUZvwTnqq — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 27, 2020

Також зазначається, що від початку епідемії у Британії проведено 3 798 490 тестувань на коронавірусну інфекцію.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищує 5,73 млн, з них понад 354 тис. летальних. Одужали більш як 2,46 млн пацієнтів.