У Британії за добу зафіксували понад 400 смертей від COVID-19
Про це у Twitter повідомив британський Департамент охорони здоров'я та соціального захисту.
Згідно з останніми урядовими даними, впродовж минулої доби коронавірус виявили у 2013 британців, а загальна кількість підтверджених випадків захворювання становить 267 240.
As of 9am 27 May, there have been 3,798,490 tests, with 117,013 tests on 26 May.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 27, 2020
267,240 people have tested positive.
As of 5pm on 26 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 37,460 have sadly died. pic.twitter.com/BeUZvwTnqq
Також зазначається, що від початку епідемії у Британії проведено 3 798 490 тестувань на коронавірусну інфекцію.
За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищує 5,73 млн, з них понад 354 тис. летальних. Одужали більш як 2,46 млн пацієнтів.