В Іспанії за добу помер один хворий на COVID-19

В Іспанії протягом доби зафіксовано лише один летальний випадок унаслідок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє El Mundo.

"Протягом останнього тижня в Іспанії зафіксували 39 летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу, з яких протягом останньої доби лише 1, і це рекордний (малий - ред.) показник", - йдеться у повідомленні.

Загальна чисельність летальних випадків унаслідок COVID-19 в Іспанії становить 27 118. Сьогодні в країні перший день офіційної 10-денної жалоби за жертвами пандемії коронавірусу.

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Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Іспанії, за офіційними підрахунками, становить 236 769.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 735 518, з них 354 230 летальних, одужала 2 467 241 особа.