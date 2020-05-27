Поблизу будівлі Єврокомісії у Брюсселі знешкодили підозрілий пакунок - ЗМІ

У середу вранці в брюссельському районі Одергем поліція провела операцію зі знешкодження підозрілого пакунка, виявленого поблизу однієї з будівель Єврокомісії.

До операції був залучений військовий гелікоптер, встановлено периметр безпеки та евакуйовані мешканці найближчих будинків, повідомляє ресурс RTL.

«Поліція поінформувала, що підозрілий пакунок був виявлений напроти однієї з будівель Єврокомісії, тож було вжито всіх запобіжних заходів, включаючи встановлення периметру безпеки. Підрозділи розмінування провели підрив підозрілого пакунка до 10-ї ранку, що дозволило людям повернутися у будівлі», - йдеться у повідомленні.

Наразі на сайті Єврокомісії немає повідомлень про ймовірну евакуацію персоналу, якій міг перебувати в адміністративній будівлі.

Фото: LyonMag