Грузія запускає громадський транспорт і відкриє ТЦ
Укрінформ
У Грузії з 29 травня запустять громадський транспорт, а з 1 червня відкриють торговельні центри і ресторани відкритого типу.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Георгій Гахар, повідомляє Ехо Кавказу.
"У Грузії з 29 травня запустять громадський транспорт, у тому числі метро. Носіння масок буде обов'язковим", - сказав він.
Крім того, з 1 червня відкриються всі магазини, в тому числі й торговельні центри, а також - ресторани відкритого типу.
З 8 червня ресторани зможуть відновити повноцінну роботу, відкриються і готелі, які пройдуть перевірку міністерства охорони здоров'я. Також з 8 числа у країні запустять міжміський транспорт.
Число підтверджених випадків коронавірусу в Грузії досягло 735, зокрема за добу в країні виявили три нових випадки зараження.