Грузія запускає громадський транспорт і відкриє ТЦ

У Грузії з 29 травня запустять громадський транспорт, а з 1 червня відкриють торговельні центри і ресторани відкритого типу.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Георгій Гахар, повідомляє Ехо Кавказу.

"У Грузії з 29 травня запустять громадський транспорт, у тому числі метро. Носіння масок буде обов'язковим", - сказав він.

Крім того, з 1 червня відкриються всі магазини, в тому числі й торговельні центри, а також - ресторани відкритого типу.

З 8 червня ресторани зможуть відновити повноцінну роботу, відкриються і готелі, які пройдуть перевірку міністерства охорони здоров'я. Також з 8 числа у країні запустять міжміський транспорт.

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Число підтверджених випадків коронавірусу в Грузії досягло 735, зокрема за добу в країні виявили три нових випадки зараження.