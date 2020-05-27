Євросоюз остаточно затвердив спрощення візового режиму з Білоруссю
Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.
"Рада ЄС ухвалила сьогодні два рішення, які завершують прийняття угод про спрощення візового режиму і реадмісію з Білоруссю. Це є свідченням зростаючої важливості стосунків між ЄС і Білоруссю. У 2019 році кількість подань на отримання Шенгенської візи в Білорусі сягнула майже 650 тисяч. Укладення угоди про спрощення візового режиму є важливим кроком до розвитку стосунків між нашими народами, та допоможе зміцнити економічні, культурні та наукові зв’язки між нами", - йдеться у повідомленні.
Угода про спрощення візового режиму між ЄС і Білоруссю знижує консульський збір до фіксованої суми у 35 євро, скорочує терміни та спрощує процедуру оформлення віз, передбачає видання багаторазових віз тривалої дії для певних категорій громадян. Візи дозволяють короткострокове перебування на території Євросоюзу не більше 90 днів протягом періоду у 180 днів.