Євросоюз остаточно затвердив спрощення візового режиму з Білоруссю

Євросоюз завершив процедуру ухвалення договорів про реадмісію та спрощення візового режиму з Білоруссю – у середу відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. Раніше згадані угоди були підтримані Європарламентом.

Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

"Рада ЄС ухвалила сьогодні два рішення, які завершують прийняття угод про спрощення візового режиму і реадмісію з Білоруссю. Це є свідченням зростаючої важливості стосунків між ЄС і Білоруссю. У 2019 році кількість подань на отримання Шенгенської візи в Білорусі сягнула майже 650 тисяч. Укладення угоди про спрощення візового режиму є важливим кроком до розвитку стосунків між нашими народами, та допоможе зміцнити економічні, культурні та наукові зв’язки між нами", - йдеться у повідомленні.

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Угода про спрощення візового режиму між ЄС і Білоруссю знижує консульський збір до фіксованої суми у 35 євро, скорочує терміни та спрощує процедуру оформлення віз, передбачає видання багаторазових віз тривалої дії для певних категорій громадян. Візи дозволяють короткострокове перебування на території Євросоюзу не більше 90 днів протягом періоду у 180 днів.