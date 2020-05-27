Про це повідомляє Politico.

"Сьогодні Північна Македонія скасувала комендантську годину, а від завтра знову відкриються ресторани, кафе та бари", - йдеться у повідомленні.

Уряд Північної Македонії вирішив скасувати щоденну комендантську годину з 19:00 до 6:00, що діяла з середини березня. Надзвичайний стан залишиться до 30 травня, але, ймовірно, його надалі не продовжать.

Голова уряду країни Олівер Спасовський заявив, що вибори мають бути проведені за 22 дні після завершення дії режиму надзвичайного стану.

Національні вибори у Північній Македонії були заплановані на 12 квітня, але їх довелося відтермінувати через пандемію коронавірусу.

Тепер лідери політичних партій країни розходяться у питанні, коли мають відбутися вибори, їм не вдалося домовитись про нову дату голосування на двох парламентських засіданнях на початку травня.

Фото: covid19.rs