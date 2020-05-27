У країнах Балтії від коронавірусу вилікувалися понад чотири тисячі осіб

У трьох балтійських країнах кількість випадків коронавірусу зросла до 4544 осіб. Найбільше інфікованих у регіоні зареєстрували в Естонії.

Про це повідомляє Департамент здоров'я країни.

Згідно з його даними, в республіці за добу виявлено 6 нових випадків коронавірусу, загалом інфіковано 1840 осіб. Кількість тих, хто потребує стаціонарного лікування, знизилася до 29 пацієнтів. Пацієнтів, які перебувають на контрольованому диханні, немає. Протягом дня одна людина померла, загалом коронавірус забрав життя 66 осіб. Видужала 1561 особа.

За даними Міністерства охорони здоров'я Литви, діагноз COVID-19 за вівторок підтвердився у 8 осіб, загалом у країні 1647 інфікованих. За добу зафіксовано одну смерть, всього від коронавірусу померли 66 осіб. Одужали - 1884.

У Латвії за інформацією Центру профілактики та контролю захворювань (SPKC), за минулий день виявлено 4 нові випадки коронавірусу, загальна кількість інфікованих сягнула 1057. Госпіталізовано 25 пацієнтів, з них троє - з тяжким перебігом захворювання. За день помер один літній пацієнт, загалом від COVID-19 померли 23 особи. Видужала 741 особа.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в країнах Балтії було знято внутрішні обмеження на пересування транспорту, дещо пом'якшено режим карантину.

За даними Worldometer, станом на 27 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищила 5,704 млн, з них 352,7 тис. летальних випадків, 2,447 млн ​​одужали.

Фото: Олев Кенк/ERR