У Білорусі вперше за три тижні зафіксували менше як 900 випадків COVID-19 за день

У Білорусі зареєстровано 38 956 випадків хвороби на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

«У Білорусі, за даними на 27 травня, - 38 956 випадків COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу становить 897 нових випадків. Вперше за останні три тижні цей показник опустився нижче 900.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 214 пацієнтів. При цьому одужали і виписані 15 923 пацієнти.

Зазначається, що всього в Білорусі проведено 485 534 тести.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в світі зафіксовано 5 684 803 випадки коронавірусу, зокрема 2 430 603 особи одужали та 352 225 - загинули.