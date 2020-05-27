У Білорусі вперше за три тижні зафіксували менше як 900 випадків COVID-19 за день
Укрінформ
У Білорусі зареєстровано 38 956 випадків хвороби на коронавірус (COVID-19).
Про це повідомляє TUT.by з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.
«У Білорусі, за даними на 27 травня, - 38 956 випадків COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Приріст за останню добу становить 897 нових випадків. Вперше за останні три тижні цей показник опустився нижче 900.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 214 пацієнтів. При цьому одужали і виписані 15 923 пацієнти.
Зазначається, що всього в Білорусі проведено 485 534 тести.
Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в світі зафіксовано 5 684 803 випадки коронавірусу, зокрема 2 430 603 особи одужали та 352 225 - загинули.