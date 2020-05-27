У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 22,3 тисячі

Станом на 27 травня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 22 303 осіб, з яких 1025 осіб померли, а 10 330 вилікувалися.

Про це інформує у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість заражених коронавірусом – 22 303, 1025 осіб померли", - йдеться у повідомленні.

У польських лікарнях на сьогодні перебувають 2 320 пацієнтів із коронавірусом, 79 007 людей – на домашньому карантині, 19 862 – під епідеміологічним наглядом, 10 330 осіб вилікувалися.

У Польщі вже проведено понад 800 тис. тестів на виявлення коронавірусу.

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Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, відновлено з обмеженнями роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня відновлено роботу шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій із випускниками. Зміни введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Розпорядженням глави МВС Польщі іноземним студентам, зокрема з України, з 22 травня дозволено в’їжджати до Польщі.

Фото: АА