У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 22,3 тисячі
Про це інформує у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.
"Кількість заражених коронавірусом – 22 303, 1025 осіб померли", - йдеться у повідомленні.
У польських лікарнях на сьогодні перебувають 2 320 пацієнтів із коронавірусом, 79 007 людей – на домашньому карантині, 19 862 – під епідеміологічним наглядом, 10 330 осіб вилікувалися.
У Польщі вже проведено понад 800 тис. тестів на виявлення коронавірусу.
Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, відновлено з обмеженнями роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня відновлено роботу шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій із випускниками. Зміни введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.
Розпорядженням глави МВС Польщі іноземним студентам, зокрема з України, з 22 травня дозволено в’їжджати до Польщі.
Фото: АА