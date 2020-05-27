У Південній Кореї - найбільший добовий приріст COVID-19 за останні місяці

У Південній Кореї зафіксований найбільший добовий приріст COVID-19 за 49 днів – 40 випадків захворювань.

Про це повідомляє Yonhap News.

«За даними корейських центрів контролю та профілактики захворювань (KCDC), в країні зафіксовано 40 нових випадків, включаючи 37 локальних інфекцій. Це найбільший добовий приріст за 2 останні місяці. Загальна кількість хворих на коронавірус становить 11 265», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що 257 випадків інфікування пов’язані з клубами Itaewon.

Як відомо, перші випадки зараження у нічних клубах Південної Кореї зафіксовані 9 травня. Тоді влада зібрала дані кредитних карток та номери телефонів, щоб відстежувати хворих.