У Франції від COVID-19 одужали майже 66 тисяч осіб

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 145 тисяч, вилікувалися від COVID-19 майже 66 тисяч осіб.

Такі дані станом на 26 травня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 145 555 випадків інфікування коронавірусом; 65 879 людей одужали та виписані з лікарень; 28 530 осіб померли від COVID-19; 1 555 пацієнтів залишаються у реанімації.

За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 718 осіб. Нових інфікованих виявлено 276. Летальних випадків сталося 92.

Така статистика засвідчує позитивну динаміку зменшення темпів поширення епідемії.

У Франції з 11 травня триває виконання національної стратегії виходу з режиму карантину.

Усі громадяни, які мають симптоми коронавірусної хвороби, отримають результати вірусологічного тестування не пізніше, ніж за 48 годин.

Залежно від рівня ризиків пандемії – від «зеленого» до «червоного» – у регіонах відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволено вільне пересування територією країни.

Також дозволено відвідування 290 пляжів, озер та доступ до інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті.

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Публічні зібрання обмежені до 10 осіб. У церемонії поховань можуть взяти участь до 20 людей.

Рішення про відкриття ресторанів і барів розглядатиметься на початку червня.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону.

Офіційний Париж виступає за координацію дій на рівні Євросоюзу щодо відкриття зовнішніх і внутрішніх кордонів ЄС, Шенгенської зони, Європейської економічної зони загалом.

Надзвичайний санітарний стан у Франції продовжений до 10 липня.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est