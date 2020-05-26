За час пандемії кількість мільярдерів у Росії перевищила сотню – Forbes

Сукупні статки російських олігархів за час пандемії COVID-19 збільшилися на 62 мільярди доларів, сягнувши $454 мільярдів.

Про це пише російський Forbes.

«За останні два місяці число доларових мільярдерів у Росії збільшилося з 99 до 101 особи, а їхні сукупні статки зросли з $392 млрд до $454 млрд», - ідеться в повідомленні.

Точкою відліку журнал обрав 18 березня, коли фондові ринки пережили сильне падіння. За його підрахунками, статки п'яти найбагатших росіян відтоді зросли в цілому на $22,6 млрд - до $109,5 млрд.

Зазначається, що найбільше розбагатів власник «Норильського нікелю» Володимир Потанін - на $6,4 млрд, до $26,1 млрд.

Читайте також: Понад 40 регіонів РФ можуть зняти карантинні обмеження

Як повідомлялося, 25 травня в Російській Федерації зафіксували 8908 нових випадків зараження COVID-19, загальна кількість інфікованих становить 361 838. В антирейтингу країн, найбільше уражених коронавірусом, Росія посідає третє місце після США і Бразилії.