Через коронакризу ВВП Австрії може впасти на 9%

ВВП Австрії у 2020 році впаде, за різними оцінками, на 3,5-9% через пов’язані з пандемією коронавірусу причини.

Про це заявив міністр фінансів Австрії Гернот Блюмель у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прогнози щодо росту в Австрії дуже різняться. Вони коливаються від -3,5 до -9%", – заявив Блюмель під час засідання нижньої палати парламенту, присвяченого дискусії щодо бюджету.

Він вказав на те, що, як стверджують економісти, про більш точні цифри щодо падіння ВВП Австрії в нинішньому році можна буде говорити лише восени.

Блюмель також нагадав, що обговорення бюджету розпочалися в січні 2020 року та базувалося на прогнозі росту ВВП на 1,2%. Таким чином, наразі є потреба у перегляді попереднього проєкту бюджету. Він передбачав у 2020 році надходження розміром 81,8 млрд євро та витрати – 82,4 млрд євро.

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Через коронакризу вже очевидно, що такий сценарій нереальний. З огляду на це, мінфін Австрії запропонував збільшити витратну частину на 28 мрлд євро – до 110,27 млрд євро.