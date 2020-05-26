У Нідерландах підтвердили понад 45,5 тисяч випадків коронавірусу, за добу - 133

У Нідерландах коронавірус (COVID-19) підтверджено у 45 578 осіб.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“На сьогодні (у Нідерландах – ред.) підтверджено 45 578 пацієнтів із COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Приріст за минулі 24 години становить 133 людей.

Зазначається, що в країні від захворювання на коронавірус померло ще 26 людей. Всього вже 5 856 осіб померли від COVID-19.

Кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 станом на середину дня 26 травня становить 5 611 601, включаючи 348 334 летальних, 2 388 235 людей одужало.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах із 11 травня пом’якшили карантинні обмеження.

Планується, що з 1 червня поновлять роботу громадський транспорт, театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але з дотриманням карантинних вимог.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 осіб, за умови попереднього бронювання.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.

Фото: АА