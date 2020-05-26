У Бельгії виявили 198 нових випадків коронавірусу

Протягом доби в Бельгії виявлено 198 нових випадків захворювання на COVID-19, загальну кількість інфікованих з початку пандемії становить 57,455 осіб.

Таку інформацію оприлюднило у вівторок бельгійське видання VRT.

«Щоденна статистика підтверджує позитивні тенденції у зменшенні показників захворюваності. Протягом доби до лікарень були прийняті 39 нових пацієнтів з COVID-19, 23 – були виписані після одужання. Зараз у лікарнях знаходяться 1 302 пацієнта з таким діагнозом, з них 249 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Усього з початку епідемії з бельгійських лікарень виписані 15 320 пацієнті», - йдеться у публікації.

Разом з цим, за минулі 24 години від хвороби померли ще 23 людини, що довело загальну кількість загиблих в Бельгії з початку пандемії до 9 334 осіб.

Кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 станом на середину дня 26 травня становить 5 611 601 , включаючи 348 334 летальних, 2 388 235 людей одужало.