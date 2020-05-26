У країнах Балтії кількість випадків коронавірусу зросла до 4526

Кількість зафіксованих випадків COVID-19 в балтійських країнах зросла до 4526 осіб. Найбільше в регіоні число інфікованих - в Естонії.

Про це повідомляє Департамент здоров'я країни.

За його даними, за добу в республіці виявлено 10 нових випадків коронавірусу, всього інфіковано 1834 людини. Потребують стаціонарного лікування 36 пацієнтів, один з яких перебуває на контрольованому диханні. Одужали - 1552 особи.

У Литві, за даними Міністерства охорони здоров'я, діагноз COVID-19 за понеділок підтвердився у 4 осіб, усього в країні 1639 інфікованих. За добу зафіксовано дві смерті, всього від коронавірусу померло 65 осіб. Одужали - 1165.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за минулий день виявлено 4 нових випадки коронавірусу, загальне число інфікованих досягло 1053. Госпіталізовано 25 пацієнтів, два з яких - з тяжким перебігом захворювання. Видужала 741 людина.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в країнах Балтії було знято внутрішні обмеження на пересування транспорту, дещо пом'якшений режим карантину.

За даними Worldometer, станом на ранок 26 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в світі перевищила 5,59 млн, з них майже 348 тис. смертей.