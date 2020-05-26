Шотландський міністр подав у відставку через "карантинний скандал"

Шотландський молодший міністр Дуглас Росс подав у відставку через те, що радник британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона, Домінік Каммінгс, порушивши карантинні правила, відмовився піти з посади.

Про це повідомляє ВВС.

«...Реакція на цю новину свідчить про те, що Каммінгсове тлумачення рекомендацій уряду не поділяє переважна більшість людей, які зробили так, як просила влада. У мене є виборці, які не змогли попрощатися з померлими близькими; сім'ї, які не могли сумувати разом; люди, які не відвідували хворих родичів, тому що вони дотримувалися вказівок уряду. Я не можу з чистим сумлінням сказати їм, що всі вони помилялися, а один старший радник уряду мав рацію», - йдеться у заяві Росса.

Раніше стало відомо, що старший помічник Бориса Джонсона Домінік Каммінгс у березні поїхав з Лондона до батьків у графство Дарем, попри заборону пересування у зв'язку з пандемією коронавірусу. З ним були маленький син і дружина, яка мала симптоми COVID-19.

Після цього деякі британські політики заявили, що він має піти у відставку.

Проте прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився звільняти Каммінгса за порушення карантину.

Сам Каммінгс заявив, що поїхав на родинну ферму за 320 кілометрів від Лондона, бо вважав це місце безпечнішим для них із дружиною, коли вони почувалися погано. Він не шкодує про свою поїздку і не збирається йти через це у відставку.

Каммінгс додав, що не радився з Джонсоном щодо тієї поїздки, оскільки саме тоді глава уряду потрапив у лікарню з коронавірусом.

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