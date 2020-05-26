В Ірландії вперше за два місяці - жодної смерті від COVID-19

В Ірландії вперше з 21 березня за добу не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на своїй сторінці у Twitter.

"Це дуже важливий момент сьогодні. Вперше за добу з 21 березня не зафіксовано жодної нової смерті від COVID-19. Це день надії. Ми переможемо", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у Міністерстві охорони здоров’я не виключають, що згодом з регіонів надійде уточнена інформація, оскільки на вихідних часто виникає затримка даних.

Кількість нових хворих зросла на 59 осіб, що є одним з найменших показників за останні 5 днів.

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У Міністерстві охорони здоров’я, водночас, застерігають людей від легковажного ставлення до ризику захворіти на тлі зменшення щоденної кількості нових хворих та померлих.

Ірландія зараз перебуває на першій з 5 стадій послаблення карантинних обмежень, яка почалася 18 травня.

Слід зауважити, що станом на 26 травня загальне число випадків захворювання на COVID-19 в Ірландії складає 24 698, включаючи 1 606 смертей.

Фото: GETTY/JOHN HOPKINS