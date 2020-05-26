У Франції за добу виявили 358 нових випадків коронавірусу

У Франції від початку пандемії коронавірусу кількість інфікованих перевищила 145 тисяч, вже понад 65 тис. людей вилікувалося.

Такі дані станом на 25 травня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, від початку пандемії у Франції зафіксовано 145 279 випадків інфікування коронавірусом; 65 199 людей одужали та виписані з лікарень; 28 432 особи померли; 1 609 пацієнтів залишаються в реанімації.

За попередню добу виписані з лікарень 608 осіб. Нових інфікованих виявлено 358. Летальних випадків зареєстровано 93.

Як повідомлялося, у Франції з 11 травня реалізується національна стратегія виходу з режиму карантину.

Залежно від рівня ризиків пандемії у регіонах відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволено вільне пересування територією країни.

Також дозволено відвідування 290 пляжів, озер та доступ до інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисних масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті.

У більшості регіонів значна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попередніми замовленнями через інтернет.

У публічних зібраннях можуть брати участь до 10 осіб, у церемонії поховання - до 20 людей.

Рішення про відкриття ресторанів і барів розглядатиметься на початку червня.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону.

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Надзвичайний санітарний стан у Франції продовжений до 10 липня.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 травня зафіксовано 5 590 358 випадків захворювання на COVID-19, з них 347 907 летальних, одужало 2 366 574 людини.

Фото: АА