Коронавірус у Білорусі: вже 38 тисяч випадків COVID-19, за добу – понад 900

У Білорусі зареєстровано 38 059 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

"У Білорусі зареєстровано 38 059 осіб із позитивним тестом на COVID-19. Приріст за останню добу - 915 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 208 пацієнтів. Водночас одужали 15 086 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 5 590 358, включно із 347 907 летальних випадків, одужали 2 366 574 людини.

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