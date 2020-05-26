У Казахстані до 4,5 року тюрми засудили екссоратника "Мотороли"

Громадянина Казахстану, який воював на боці підтримуваної Росією терористичної організації "ДНР", засуджено на 4,5 року у Костанаї.

Про це повідомляє Інтерфакс-Казахстан з посиланням на пресслужбу суду.

"Суд №2 міста Костаная засудив місцевого жителя Євгена Щербака до чотирьох з половиною років позбавлення волі за участь у бойових діях в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє «Урал – МБХ медиа», у 2014 році Щербак воював у "ДНР" у підрозділі "Спарта" Арсенія Павлова ("Моторола").

Раніше бойовик "ДНР" спробував попросити політичний притулок у РФ, але йому було відмовлено через "відсутність підстав".

У квітні 2020 року влада Росії видворила Щербака в Казахстан.