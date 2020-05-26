Джонсон заявив, що після коронавірусу в нього упав зір

Прем’єр-міністр Великої Британії зізнався, що після того, як він перехворів COVID-19, у нього знову погіршився зір.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на пресконференцію Джонсона.

«Борис Джонсон заявив, що з моменту, коли перехворів COVID-19, він знову змушений носити окуляри – вперше за довгі роки. Прем’єр-міністр наголосив, що на його думку, це погіршення зору пов’язане саме з коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, медики й раніше повідомляли про можливість подібного ускладнення, але мова йшла про поодинокі випадки.

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Нагадаємо, що станом на ранок 26 травня Велика Британія за кількістю випадків коронавірусу займає 5-е місце в світі: мова йде про понад 261 тисячу зафіксованих випадків захворювання.