З 26 травня Молдова відновлює міжнародне автобусне і залізничне сполучення, тимчасово припинене через пандемію коронавірусу.

Таке рішення увечері 25 травня опублікувала Нацкомісія з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я, повідомляє NewsMaker.

«Міжнародне автобусне і залізничне сполучення відновлять з 26 травня. У пасажирів на вході будуть перевіряти температуру, а всі салони мають регулярно дезінфікувати », - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія вирішила скасувати обов'язковий карантин для деяких категорій громадян, що в'їжджають в країну.

Не знадобиться проводити 14 днів на самоізоляції тим, у кого немає температури або симптомів респіраторних інфекцій, і хто належить до таких категорій: водії і техперсонал, які перевозять вантажі; екіпажі літаків та потягів; люди, які подорожують з причин, пов'язаних зі здоров'ям, і люди, що їх супроводжують, з наданням документів з підтвердженням; учні, студенти, які навчаються за кордоном і мають скласти іспити; люди, які подорожують по роботі (за наявності документального підтвердження у вигляді візи або інших документів); особи, що їдуь транзитом; члени дипломатичних місій та їх сім'ї.

Читайте також: Парламент Молдови призначив вибори президента на 1 листопада

Як повідомляється, в Молдові 25 травня зафіксовано 54 нові випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальне число хворих досягло 7 147. За даними міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту, з урахуванням тих, хто видужали (3 802 людини) і померлих (261 осіб) зараз у Молдові проходять лікування від коронавірусу 3 084 пацієнтів. З них 275 перебувають у тяжкому стані, 23 підключені до апаратів штучного дихання.

Президент країни Ігор Додон 25 травня заявив, що в Молдові спостерігається «позитивна динаміка» і видужалих стає більше, а смертність від коронавірусу нижча. Саме в зв'язку з цим, за його словами, було вирішено послабити обмеження.

Станом на ранок 26 травня кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 5 590 358, включаючи 347 907 летальних. Водночас 2 366 574 людини вже вилікувалися від коронавірусу.

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (1 706 226), Бразилія (376 669) і Російська Федерація (353 427). Кількість нових випадків коронавірусу в Західній Європі зменшується.