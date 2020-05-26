Британія у червні почне відкривати ринки й магазини

Велика Британія з 1 червня відновить роботу автосалонів та ринків після карантину, а не раніше 15 червня відкриються невеликі магазини та торгові центри.

Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, повідомляє Sky News.

«Англія відкриває автосалони та вуличні ринки з 1 червня, а універмаги та невеликі магазини зможуть відкрити свої двері не раніше 15 червня”, - заявив Джонсон.

Вказано, що відновити свою роботу вони зможуть за умови дотримання необхідних заходів безпеки.

Зазначається, що відновлення роботи дрібних підприємців можливе лише після оцінки ризиків і впевненості в тому, що вони можуть з ними впоратися, а також після відповідних консультацій з представниками профспілок та працівниками.

"Ми робимо обережні, але продумані кроки на шляху відновлення нашої країни", - додав Джонсон.

Щодо інших частин Великої Британії (Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії) інформації з цього приводу надано не було.

Як відомо, Велика Британія за кількістю випадків коронавірусу займає 5-е місце в світі: станом на 26 травня ця цифра складає 261 184.