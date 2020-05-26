Євродепутати вимагають рішучої реакції на порушення верховенства права в Польщі

Депутати Європарламенту з Комітету із громадянських свобод, які провели 25 травня зустріч у режимі телеконференції, висловили занепокоєння систематичними атак проти судової незалежності та діяльності демократичних інституцій у Польщі.

Про це йдеться у звіті за підсумками обговорення, оприлюдненому на сайті Європарламенту.

«Президент Європейської асоціації суддів, Жозе Ігрежа Матуш та представниця Польської асоціації суддів IUSTITIA Йоанна Хетнарович-Сікора представили численні приводи для занепокоєння, що пов’язані насамперед із незалежністю суддів та дотриманням верховенства права. Вони також висловили стурбованість щодо стану демократії та виборів, як і дотримання фундаментальних прав (особливо для меншин) - таких як свобода слова і зібрань, та їх обмеженням в умовах пандемії», - йдеться у повідомленні.

Більшість депутатів Європарламенту, що взяли участь у віртуальному засіданні Комітету, розділили занепокоєння порушенням у Польщі базових цінностей. Зокрема, вони заявляли про системні атаки проти незалежних судів та демократичних інституцій в цій країні, що несуть загрозу основам ЄС. І у зв’язку з цим закликали до рішучих дій з боку Ради ЄС і Європейської комісії задля захисту базових європейських цінностей.

Читайте також: Cейм Польщі підтримав змішане голосування на цьогорічних президентських виборах

Водночас деякі з промовців наголосили на необхідності вислухати представників уряду Польщі, щоб мати збалансовану позицію стосовно порушеної проблеми.

Депутати повинні до 28 травня представити пропозиції до проєкту проміжного звіту Європарламенту щодо ситуації в Польщі. У липні вони мають проголосувати за проєкт цієї доповіді, а на пленарне голосування Європарламенту її винесуть у вересні поточного року.