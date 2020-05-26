У Франції через коронавірус можуть перенести сезон розпродажу

Уряд Франції має намір перенести на 3-4 тижні початок традиційного для Європи літнього сезону розпродажу зі знижками, який раніше було заплановано на 24 червня.

Про це в ефірі телеканалу BFMTV заявив міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.

«У мене ще немає кінцевої дати. Так, я підтримую відстрочку, щоб продавці могли поповнити свої гаманці. Магазини мали відкритися знову для літнього розпродажу зі знижками 24 червня, але ми зможемо відкласти відкриття на три-чотири тижні», - зазначив міністр.

Згідно з офіційними рішенням уряду, сезон літнього розпродажу зі знижками у більшості департаментів Франції мав розпочатися 24 червня і тривати до 21 липня.

Раніше Бруно Ле Мер заявляв, що традиційний у Європі літній сезон розпродажу у Франції залежно від пандемії COVID-19 буде відкладено – можливо, навіть на осінь.

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Як повідомляв Укрінформ, у Франції зафіксовано 144 921 випадок інфікування коронавірусом. Одужали 64 617 пацієнтів, померли 28 363. У реанімації залишаються 1655 французів.

11 травня у Франції почалася реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину. Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволено відвідувати пляжі та інші місця відпочинку на водоймах.

Водночас публічні зібрання обмежені до 10 осіб. Рішення про відкриття ресторанів і барів розглядатиметься на початку червня.

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До 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Офіційний Париж виступає за координацію дій на рівні Євросоюзу щодо відкриття зовнішніх і внутрішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони. Надзвичайний санітарний стан у Франції продовжено до 10 липня.