В Італії послаблюють карантин: відкривають спортзали та басейни

У більшості регіонів Італії у понеділок відкриваються спортзали і басейни.

Про це повідомляє Il Messaggero.

"Через майже 3 місяці простою басейни та тренажерні зали повертаються до роботи з початком другої фази послаблення карантину, але залишаються чинними багато обмежень для громадян, які вирішили повернутися для занять спортом у спеціалізованих закладах", - йдеться у повідомленні.

Згідно з правилами, відвідувачі зобов’язані триматися за 2 метри одне від одного.

Людей закликають якомога менше часу перебувати у роздягальнях, найкраще – приходити вже у купальнику, не ходити босоніж, користуватися лише власними рушниками. Маски обов'язкові для входу до спортивних закладів, проте під час занять їх можна не носити. Обов'язково обробляти руки антисептиком при вході та виході. Також рекомендується вимірювати температуру усім відвідувачам.

У Ломбардії карантинні послаблення відклали до 31 травня, у Базилікаті – до 3 червня.

Згідно з даними Worldometer, станом на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. летальних випадків, одужали 2,3 млн осіб.

Фото: ilmessaggero