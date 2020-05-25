Угорщина відкрила кордон із Сербією

Угорщина у понеділок відкрила свій південний кордон для громадян Сербії та Угорщини.

Про це повідомляє RTS із посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

«Угорщина відкрила кордон для громадян Сербії. Вони зможуть із 10 ранку понеділка в'їжджати до Угорщини без тестування на коронавірус та 14-денного карантину», - йдеться в повідомленні.

Це стосується усіх 9 сербсько-угорських пунктів перетину кордону.

Такими самими правами користуються й угорці, які їдуть у Сербію.

Сійярто наголосив, що Угорщина вирішила відповісти аналогічним заходом, який вжила Сербія ще в п'ятницю, додавши, що пандемія коронавірусу перебуває під контролем обох країн, що дозволило зняти обмеження.Також він додав, що Угорщина продовжує демонструвати закриті двері для нелегальних мігрантів, що він назвав наріжним каменем угорсько-сербського співробітництва.

Як повідомлялося, в Угорщині зафіксовано 3756 випадків захворювання на коронавірус і 491 летальний випадок.

Станом на 25 травня у світі зареєстровано 5 513 975 випадків коронавірусу. Із них 346 873 — летальних. Одужали 2 309 365 осіб.

Фото: direktno.rs