Буревій у Туреччині: завдяки карантину обійшлося без жертв

На північному сході Туреччини стався буревій, який спричинив значні руйнування, водночас, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє CNN Türk.

"Унаслідок буревію поламано електричні стовпи та дерева, зірвано дахи будівель. Сільськогосподарські угіддя підтоплені після сильних опадів", - ідеться у повідомленні.

Як уточнюється, буревій пронісся провінцією Ардахан. На місцях працюють фахівці рятувальних та комунальних служб, ведуться роботи з відновлення енергопостачання та відновлення дахів.

Попри значну шкоду інфраструктурі, інформації про жертви не надходило.

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Відсутність жертв, указує видання, може бути пов’язана з тим, що по всій Туреччині на свято закінчення Рамадану (23-26 травня) було оголошено 4-денну комендантську годину з повною забороною виходити з дому.

Фото: cnnturk.com