США запевнили Грузію у підтримці її територіальної цілісності та прагнення до НАТО

США привітали Грузію з Днем незалежності, який країна святкує 26 травня, підтвердивши підтримку суверенітету цієї країни в її міжнародно визнаних кордонах, а також її бажання стати частиною Північноатлантичного альянсу.

Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Майкла Помпео.

"Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй відданості суверенітету й територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, і ми підтримуємо чіткий вибір грузинського народу щодо євроатлантичної інтеграції", - заявив глава американської дипломатії.

При цьому, Помпео відзначив суттєвий внесок Грузії у міжнародну безпеку, у тому числі під час виконання місії в Афганістані під егідою НАТО. Крім того, держсекретар США висловив сподівання, що впродовж майбутнього року відносини між двома країнами зміцняться. Помпео підкреслив, що Грузія "втілює реформи, які посилюють її демократію та верховенство права".

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Глава американського зовнішньополітичного відомства також висловився на підтримку зусиль Грузії щодо стабілізації економіки та відповіді на виклики пандемії COVID-19.

"Такі кризові періоди нагадують нам справжню глибину та цінність дружби", - підкреслив державний секретар США.