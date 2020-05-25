Кількість жертв COVID-19 у Британії наблизилася до 37 тисяч

Кількість жертв COVID-19 у Британії наблизилася до 37 тисяч

Укрінформ
У Великій Британії кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною інфекцією, сягнула 36 914.

Про це повідомляє у Twitter британський Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення.

"Серед тих, у кого встановили діагноз коронавірусної хвороби, 36 914 осіб, на жаль, померли", - йдеться у дописі.

Уточнюється, що протягом останньої доби жертвами COVID-19 у Британії стала 121 особа.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні сягнула 261 184, з них 1625 - протягом останньої доби.

Від початку епідемії у Британії проведено 3 млн 532 тис. 634 тести на COVID-19.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. - летальних, одужали 2,3 млн осіб.

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