Кількість жертв COVID-19 у Британії наблизилася до 37 тисяч

У Великій Британії кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною інфекцією, сягнула 36 914.

Про це повідомляє у Twitter британський Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення.

"Серед тих, у кого встановили діагноз коронавірусної хвороби, 36 914 осіб, на жаль, померли", - йдеться у дописі.

As of 9am 25 May, there have been 3,532,634 tests, with 73,726 tests on 24 May.



261,184 people have tested positive.



As of 5pm on 24 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,914 have sadly died. pic.twitter.com/bJkiz9XqrT — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 25, 2020

Уточнюється, що протягом останньої доби жертвами COVID-19 у Британії стала 121 особа.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні сягнула 261 184, з них 1625 - протягом останньої доби.

Від початку епідемії у Британії проведено 3 млн 532 тис. 634 тести на COVID-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. - летальних, одужали 2,3 млн осіб.