Кількість жертв COVID-19 у Британії наблизилася до 37 тисяч
Про це повідомляє у Twitter британський Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення.
"Серед тих, у кого встановили діагноз коронавірусної хвороби, 36 914 осіб, на жаль, померли", - йдеться у дописі.
As of 9am 25 May, there have been 3,532,634 tests, with 73,726 tests on 24 May.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 25, 2020
261,184 people have tested positive.
As of 5pm on 24 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,914 have sadly died. pic.twitter.com/bJkiz9XqrT
Уточнюється, що протягом останньої доби жертвами COVID-19 у Британії стала 121 особа.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні сягнула 261 184, з них 1625 - протягом останньої доби.
Від початку епідемії у Британії проведено 3 млн 532 тис. 634 тести на COVID-19.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. - летальних, одужали 2,3 млн осіб.