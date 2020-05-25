В Італії зафіксували рекордно низьку кількість нових випадків COVID-19

В Італії за останню добу зареєстрували рекордно низьку кількість нових випадків захворювання коронавірусною хворобою - 300.

Про це інформує агенція ANSA.

"Протягом останніх 24 годин в Італії було виявлено лише 300 нових випадків коронавірусу: це найнижчий показник з 29 лютого, практично з початку епідемії", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість підтверджених випадків хвороби Covid-19 в Італії наразі становить 230 158.

Як зазначається, у чотирьох регіонах країни - Умбрія, Калабрія, Молізе та Базиліката, а також у автономній провінції Болцано протягом останньої доби не зареєстрували жодного нового випадку захворювання.

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Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 92 летальних випадки внаслідок пандемії коронавірусу. Загальна кількість померлих унаслідок хвороби Covid-19 зросла до 32 877.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, станом на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. летальних випадків, одужали 2,3 млн осіб.

Фото: АА