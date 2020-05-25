Ізраїль відновить комерційні авіарейси в середині липня

В Ізраїлі планують відновити комерційні авіаперевезення в середині липня.

Про це інформує Ynet.

"Ізраїль відновить комерційне авіасполучення щонайшвидше у середині липня через пандемію коронавірусу", - заявив керівник летовища "Бен-Гуріон" у Тель-Авіві Шмуель Закай.

Він додав, що навіть коли авіарейси врешті-решт відновляться, кількість літаків буде невеликою. "Правила соціального дистанціювання в аеропортах не дозволять нам збільшити пропускну спроможність", - зазначив Закай.

За його словами, поки не буде вакцини проти коронавірусної хвороби, суттєвих змін в авіаперевезеннях не буде.

У межах нових процедур безпеки на летовищах країни всі мандрівники проходитимуть температурний скрінінг після прибуття до Ізраїлю, окрім того, пасажирам потрібно буде носити маски. Супроводжуючим більше не дозволятимуть заходити в приміщення терміналів летовищ.

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Закай також зазначив, що Ізраїль та інші країни з низьким рівнем поширення коронавірусної хвороби вивчають нову модель, яка передбачає подорожі між країнами без обов'язкового 14-денного періоду самоізоляції після прибуття.

Перелік так званих "зелених країн" включає Грецію, Кіпр, Сейшельські острови, Австрію, Словенію, Хорватію, Сербію, Чорногорію та Ісландію.

Фото: Yariv Katz, Ynet