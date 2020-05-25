У Раді Європи попереджають про зростання загрози біотероризму, що актуалізувалася в умовах глобальної пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у висновках експертів комітету Ради Європи з протидії тероризму, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Усі країни вразливі перед біотероризмом. Його руйнівні наслідки швидкі й потенційно глобальні. Постала необхідність запобігти біотероризму через інституційну і міжнародну співпрацю», - заявили у РЄ.

Наголошується також, що навмисне застосування патогенних або інших біологічних агентів у терористичній діяльності може спричинити величезні людські й економічні втрати, які будуть значно більшими за масштабом, ніж при скоєнні «традиційних» терористичних атак.

Експерти відзначають, що відповідь на загрозу біотероризму повинна бути скоординованою, включаючи залучення необхідних людських і матеріальних ресурсів.

«Готовність громадянського суспільства і фахівців медичної галузі до реагування на різні сценарії (біотероризму – ред.) є фундаментальним чинником ефективної імплементації плану боротьби з біологічними атаками», - наголосили у комітеті РЄ з протидії тероризму.

За рекомендаціями фахівців, реагування також повинно включати моніторинг медичних і юридичних питань на базі спільної системи спостереження та виявлення загроз.

Натомість у Раді Європи зауважили, що експерти на сьогодні не виявили конкретних ознак щодо безпосередньої загрози біотерористичних атак, спричинених пандемією коронавірусу.

Експерти продовжують співпрацювати з країнами-членами з опрацювання спільних правових стандартів, сприяння контактам між компетентними органами та координації реагування на потенційні загрози, спричинені біотероризмом.

Фото: coe.int