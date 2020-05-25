Перед викликами, які поставила пандемія коронавірусу, ЄС має бути єдиним як ніколи, але об’єднати Європу виявилося важко.

Про це верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель сказав у зверненні до наради керівників дипломатичних відомств ФРН за кордоном, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібно об’єднати всю Європу. Чесно кажучи, це важко. Я знав (про це) до вступу на посаду, але після цих пів року я в цьому пересвідчився….Між багатьма країнами існують великі розбіжності з багатьох питань. Нам не вистачає спільної стратегічної культури. Готовність до компромісу менша, ніж має бути", - заявив дипломат.

Він покладає великі надії на Німеччину з її головуванням у Раді ЄС у другій половині цього року, на те, що ФРН зблизить позиції, згуртує людей, буде "інвестувати в єдність", адже результати зовнішньої політики ЄС потребують інвестування - політично та фінансово. Боррель розраховує, що Німеччина під час свого президентства допоможе досягти амбітних результатів у процесі посткризового відновлення, формування наступного європейського бюджету та відновлення європейського проєкту.

Верховний представник вважає дуже слушною спільну ініціативу Берліна і Парижа щодо створення антикризового фонду, оскільки наразі потрібно інвестувати у спільні рішення та практикувати солідарність. Але однієї цієї ініціативи, на його думку, недостатньо.

"У момент, коли людство живе у «світі без лідерів», коли попит на багатостороннє співробітництво великий як ніколи, коли США не виступають лідером світової відповіді на виклик, а суперництво США і Китаю має великий, часто паралізуючий вплив на багатосторонню систему, ЄС повинен слідувати власним інтересам та цінностям і уникати інструменталізації тих чи інших", - заявив високий представник.

Боррель назвав COVID-19 «великим прискорювачем історії», який посилює тенденції, що вже були раніше, навіть якщо ми цього не помічали.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ