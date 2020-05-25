У країнах Балтії від COVID-19 одужали майже 3,5 тисячі осіб

У трьох країнах Балтії кількість випадків коронавірусу збільшилася до 4508 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на профільні відомства балтійських республік.

Найбільше інфікованих в Естонії - за даними Департаменту здоров'я, в країні інфіковано 1824 людини. За добу виявлено 1 новий випадок. Потребують стаціонарного лікування 39 пацієнтів, з них один перебуває на контрольованому диханні. За день померла одна літня пацієнтка, загалом від коронавірусу в Естонії померли 65 осіб. Одужали - 1538.

За даними Міністерства охорони здоров'я Литви, діагноз COVID-19 за неділю підтвердився ще у 12 осіб, усього в країні 1635 інфікованих. Померли від коронавірусу 63 особи. Одужали - 1138.

У Латвії, за інформацією Центру профілактики та контролю захворювань (SPKC), за минулий день виявлено 2 нових випадки коронавірусу, загальне число інфікованих сягнуло 1049. Госпіталізовано 25 пацієнтів, з них двоє - з тяжким перебігом захворювання. За час пандемії 22 людини померли. Одужали - 712.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у країнах Балтії було знято внутрішні обмеження на пересування транспорту, дещо пом'якшено режим карантину.

За даними Worldometer, станом на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. летальних випадків, одужали 2,3 млн осіб.

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