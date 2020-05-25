EasyCОV: у червні в Європі обіцяють новий експрес-тест на коронавірус

У червні у Франції та у Європі загалом буде доступний новий швидкий і простий у застосуванні тест, який виявлятиме коронавірус через слону.

Про це повідомили у понеділок розробники EasyCОV – компанія у галузі біотехнологій SKILLCELL спільно із ALCEN group, лабораторією CNRS SYS2DIAG, а також компанією із цифрових технологій VOGO, передає кореспондент Укрінформу.

"Нині створені належні умови для виробництва та створення мережі швидкого розповсюдження тесту", - заявили розробники.

Очікується, що тест вийде на ринки Франції та Європи вже у червні.

Метод EasyCОV використовує слину для виявлення коронавірусу. Тестування є простим та дозволяє виявити менше, ніж за годину, чи є особа носієм вірусу.

Сутність методу полягає у зборі з язика пацієнта слини, яку поміщують у герметичну трубку. Вона містить спеціальні реактиви, які нагрівають до температури у 65 градусів упродовж 30 хвилин. Якщо слина містить коронавірус, то реактиві набувають особливого кольору.

До випробувань нового методу тестування залучено також Генеральний директорат озброєння та Агентство оборонних інновацій Міністерства збройних сил Франції.

Як повідомляв Укрінформ, з початку пандемії у Франції зафіксовано 144 921 випадок інфікування коронавірусом; 64 617 людей одужали та виписані з лікарень; 28 363 особи померло від COVID-19; 1 655 пацієнтів залишаються в реанімації.

За попередню добу кількість пацієнтів, які одужали від COVID-19, склала 80 осіб. Натомість нових інфікованих виявлено 115. Летальних випадків сталося 36 Це є найнижчим показником з початку пандемії.

Станом на 25 травня у світі зареєстровано 5 513 975 випадків коронавірусу. Із них 346 873 — летальних. Одужали 2 309 365 осіб.

Фото: skillcell-alcen.com