Ексглава Google очолить комісію з телемедицини у Нью-Йорку
Про це заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо на черговому брифінгу щодо коронавірусу, повідомляє CNN.
«Куомо оголосив, що Ерік Шмідт, колишній генеральний директор і голова Google, очолить незалежну експертну комісію з 15 членів, яка займається поліпшенням рівня телемедицини та широкосмугового доступу (в Інтернет - ред)», - йдеться у повідомленні.
Губернатор зазначив, що ця комісія необхідна, оскільки економіка не відновиться без допомоги уряду. «Нам потрібно стимулювати економіку», - сказав він.
На думку Куомо, говорячи про відновлення країни, необхідно мислити широкими категоріями, включаючи нові аеропорти, систему громадського транспорту, інфраструктуру, нові технології в освіті, нову телемедицину і більш ефективну систему охорони здоров’я.
За даними Worldometer, станом на 25 травня у США зафіксовано 1 686 436 випадків COVID-19, з них – 22 746 смертей, ще 149 911 осіб одужали.