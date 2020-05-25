Трамп заявив, що перераховує річну зарплату на боротьбу з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп заявив, що перераховує всю свою зарплату, що становить від 400 до 450 тисяч доларів на рік, на боротьбу з коронавірусом.

Про це американський президент написав у Twitter

«Я віддаю і з самого початку віддавав всю свою зарплату — від 400 до 450 тисяч доларів на рік — назад уряду. Останній чек був переданий на зусилля Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США з реагування на COVID-19. Це велика честь», - йдеться в повідомленні.

До своєї публікації президент США прикріпив посилання на повідомлення про те, що він перерахував 100 тис. доларів — всю свою зарплату за перший квартал нинішнього року — на розробку ліків проти коронавірусу.

Станом на ранок 25 травня США й далі залишаються найбільш враженою коронавірусом країною світу: тут майже 1,69 млн випадків інфікування, з них понад 99 тисяч летальних.

Фото: The White House