Трамп переконаний, що Росія та Китай не хочуть його перемоги на виборах восени

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Росія та Китай не хочуть його перемоги на президентських виборах.

Про це він заявив у інтерв'ю Full Measure.

За словами Трампа, його російський колега Володимир Путін пропри те, що добре до нього ставиться, не хоче, щоб він був переобраний на другий термін.

"Я — найгірше, що траплялося з Росією, Путін це розуміє. Я ладнаю з Путіним, але, можливо, він не хоче, щоб я виграв. Але, думаю, він добре до мене ставиться. Упевнений, що він не хоче моєї перемоги", - сказав Трамп.

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Президент США додав, що його перемоги на виборах не хоче і Китай. Причини він не уточнив.

Нагадаємо: вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Фото: Білий дім