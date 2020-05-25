Понад 40 регіонів РФ можуть зняти карантинні обмеження
Укрінформ
44 регіони Росії за епідеміологічними показниками вже підійшли або переступили поріг, коли вони можуть переходити до першого етапу зняття обмежень.
Про це розповіла голова Росспоживнагляду Анна Попова в ефірі одного з російських телеканалів, передає "Інтерфакс".
За її словами, коефіцієнт поширення інфекції становить менше одиниці у 27 регіонах РФ, і ще в 17 регіонах він дорівнює одиниці.
Як раніше повідомлялося, в РФ за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей — зафіксували 153 нових смерті.
Росія наразі перебуває на третьому місці у світі за кількістю хворих на цю недугу. Станом на ранок понеділка, 25 травня, у країні нараховується 335 882 захворілих на COVID-19, 3 388 осіб вже померли від ускладнень хвороби.