Туреччина евакуювала з Бангладеш свою 3-річну громадянку, інфіковану COVID-19

МОЗ Туреччини евакуював з Бангладеш 3-річну дівчинку, інфіковану коронавірусом, якій не надавали необхідну допомогу.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Наша громадянка, її чоловік-бангладешець та двійня трирічних дітей, були доправлені до Стамбула літаком швидкої допомоги", - повідомив міністр.

Раніше мама дівчинки залишила допис в соцмережі Інстаграм, в якому повідомила про інфікування коронавірусом 3-річної доньки. Вона поскаржилася на те, що в Бангладеш неможливо отримати необхідну допомогу та попросила про сприяння повернутися в Туреччину. В пості вона позначила очільника МОЗ та заступника міністра закордонних справ.

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Глава МОЗ вказав, що у Туреччині дівчинці буде надано всю необхідно допомогу. В аеропорту на літак вже чекали бригади медиків, які доправили сім’ю до лікарні.

Як відомо, за минулу добу в Туреччині було зроблено 24,6 тисячі тестів, з них 1141 - позитивні. 32 людей померли, 1092 - одужали. Загалом вже зроблено понад 1,8 млн тестів, виявлено понад 156,8 тисячі випадків, померли 4340 осіб, одужали 118,7 тисячі.

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Як відомо, по всій території Туреччини на свято закінчення Рамадана було оголошено 4-денну комендантську годину із повною забороною виходити з дому.