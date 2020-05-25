У США не будуть пускати іноземців, які побували в Бразилії

Сполучені Штати Америки заборонили в'їжджати на територію країни іноземцям які побували в Бразилії.

Відповідний документ підписав президент США Дональд Трамп, повідомила прес-служба Білого дому.

Зазначається, що обмеження торкнуться тих мандрівників, які повернулися з Бразилії за останні два тижні. Пов'язано це з тим, що в Бразилії зараз несприятлива обстановка з коронавірусом.

Трамп заявив, що відкритий кордон в ситуації з Бразилією "загрожує національній безпеці американців".

Читайте також: Жертвами коронавірусу в Бразилії за добу стали близько тисячі осіб

Необмежений в'їзд в Сполучені Штати осіб, допускається: для громадян США; будь-якому іноземцю, який є чоловіком громадянина США; батькам або законним опікунам громадянина США, прийомним дітям громадян США і т. д.

Також обмеження не поширюється на членів екіпажів авіарейсів або морських лайнерів.