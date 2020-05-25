На Сицилію невідомі завезли 400 біженців

У неділю, 24 травня, невідоме судно висадило на берег Сицилії близько чотирьох сотень біженців.

Як повідомляє Ansa з посиланням на дані поліції, невідоме судно, яке підвезло мігрантів до пляжу в місті Пальма ді Монтекьяро, відразу після висадки пасажирів розгорнулося і знову вийшло в море.

Вертольоти та кораблі берегової охорони, відправлені на пошуки контрабандистів, повернулися ні з чим.

Опинившись на суші, мігранти стали зупиняти водіїв, які проїжджали повз, щоб попросити води і умовити їх довезти їх до найближчого населеного пункту. Своєю чергою італійські поліціянти та солдати зробили спробу затримати новоприбулих. За правилами, що діють в Італії з початку пандемії COVID-19, всім особам, які в'їжджають до країни — навіть нелегально, — належить провести два тижні на карантині.

Це найбільша група мігрантів на Сицилії за останні кілька років.