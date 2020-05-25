У Німеччині перебувають більше сотні ісламістів з досвідом бойових дій

Понад 100 бойовиків-ісламістів з досвідом війни в гарячих точках перебувають наразі в Німеччині.

Про це з посиланням на МВС ФРН повідомляє агенція dpa.

"Понад 100 людей, які повернулися до Німеччини після виїзду за кордон, щоб приєднатися до ополчення «Ісламської держави», мають досвід бойових дій або готувалися до них", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці люди брали активну участь у бойових діях в Сирії чи Іраку або пройшли навчання. В Німеччині вони залишаються в центрі уваги поліціянтів та судових органів, за ними спостерігають, а також проводять заходи щодо дерадикалізації та реінтеграції колишніх бійців, стверджують у МВС.

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Загалом, за даними міністерства, влада припускає, що понад 1060 екстремістів-ісламістів виїхали з Німеччини за останні кілька років до Сирії чи Іраку. Приблизно третина з них, як вважається, повернулася до ФРН.

ІДІЛ, як повідомлялося, втратила останній оплот на сході Сирії був втрачений у березні 2019 року. Втім, осередки джихадистів і досі діють і в Сирії, і в Іраку. В останні тижні нападів побільшало.

Фото: dpa