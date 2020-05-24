Джонсон став на захист радника, який порушив карантин

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтримав свого радника Домініка Каммінгса, навколо якого спалахнув скандал, пов'язаний з його приватною поїздкою під час карантину.

Про це повідомляє ВВС.

«У будь-якому сенсі він діяв відповідально, законно і чесно», - сказав Джонсон про свого радника.

Прем'єр-міністр зазначив, що дійшов висновку, що у Каммінгса не було «жодної альтернативи», окрім як відправитися на пошуки допомоги по догляду за дітьми.

Як повідомлялося, радник британського прем'єра Домінік Каммінгс здійснив приватну поїздку, коли країна вже була на карантині, а у його дружини були симптоми COVID-19. Каммінгс заявив, що він проїхав 260 миль у пошуках допомоги по догляду за дитиною у своїх родичів, і діяв «відповідально і законно».

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На тлі цієї інформації член Комітету 1922 року Стів Бейкер першим заявив, що Каммінгс «повинен піти», заклик до його відставки підтримали деякі депутати-консерватори.

Станом на вечір 24 ​​травня, за даними сайту Worldometers, у світі зафіксовано 5 453 185 випадків коронавірусу, 2 281 172 особи одужали і 345 077 загинули.

Фото: АА