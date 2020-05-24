В Європі зафіксували понад два мільйони випадків коронавірусу - ВООЗ

У країнах, що належать до Європейського регіону ВООЗ, зафіксовано понад два мільйони випадків коронавірусної хвороби. Найбільше заражень припадає на Росію, Велику Британію, Іспанію та Італію.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані, оприлюднені 24 травня на сайті Європейського регіонального бюро ВООЗ.

"Згідно з підрахунками аналітиків організації, загальна кількість інфікованих коронавірусом у 54 країнах, котрі входять до Європейського регіону ВООЗ, перевищила два мільйони й шість тисяч осіб. Найбільше випадків зараження припадає на Росію - понад 344,4 тисячі. Далі йдуть Велика Британія (майже 254,2 тисячі випадків), Іспанія (майже 235,3 тисячі випадків), Італія (229,3 тисячі випадків), Німеччина (понад 178,2 тисячі інфікованих), Туреччина (майже 155,7 тисячі випадків), Франція (144,8 тисячі інфікованих)", - йдеться в повідомленні.

Щодо загальної кількості померлих від коронавірусу в цих 54 країнах, то натепер, за даними ВООЗ, підтверджено понад 173,6 тисячі жертв COVID-19.

Тим часом, за даними Університету Джонса Хопкінса, натепер у світі підтверджено вже понад 5,3 мільйона випадків коронавірусу. Жертвами спричиненої ним хвороби COVID-19 стали 341,5 тисячі людей.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19, з них 617 летальних, одужали 7099 пацієнтів. За добу - 406 нових випадків.

Фото: АА