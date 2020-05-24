У Росії - вже понад 344 тисячі інфікованих коронавірусом

Упродовж минулої доби у Російській Федерації зафіксували 8596 нових випадків заражень COVID-19, загальна кількість інфікованих в країні склала 344 тисячі.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільше число позитивних результатів тестів на коронавірус за добу зареєстрували в Москві (+2516 осіб, мінімальне значення з 29 квітня), Московської області (+862) і Санкт-Петербурзі (+384).

За минулу добу в РФ від COVID-19 за офіційними даними померли 153 людини (з початку пандемії - 3536), одужала 5361 особа (загалом - 113 032).

Раніше ряд російських і світових ЗМІ провели кілька розслідувань і розрахунків, що підтверджують маніпуляції Росії зі статистикою щодо COVID-19, в тому числі в північнокавказькій республіці Дагестан. У четвер Держдепартамент США оголосив грант на $250 тис. за підготовку доповіді, яка викриває «дезінформації в галузі охорони здоров'я в Росії».

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в світі становить 5,418 млн, із них 344,2 тис. летальних, одужали 2,254 млн осіб.