Нетаньягу постане перед судом за звинуваченням у корупції
Укрінформ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу постане перед судом у неділю за звинуваченням у корупції.
Про це повідомляє ВВС.
«Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постає перед судом за звинуваченням у корупції», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це перший раз в історії Ізраїлю, коли діючий лідер постане перед судом.
Нетаньяху був звинувачений у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.
Всі звинувачення він рішуче заперечує. Нетаньяху також відхилив заклики противників піти у відставку.
Суд відбувається через тиждень після того, як прем'єр-міністр Нетаньяху був приведений до присяги на посаді глави уряду національної єдності.