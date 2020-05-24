Нетаньягу постане перед судом за звинуваченням у корупції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу постане перед судом у неділю за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє ВВС.

«Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постає перед судом за звинуваченням у корупції», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перший раз в історії Ізраїлю, коли діючий лідер постане перед судом.

Нетаньяху був звинувачений у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.

Всі звинувачення він рішуче заперечує. Нетаньяху також відхилив заклики противників піти у відставку.

Суд відбувається через тиждень після того, як прем'єр-міністр Нетаньяху був приведений до присяги на посаді глави уряду національної єдності.